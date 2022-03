Muchas de las cosas que hoy le facilitan la vida, usted no sospecha que fueron concebidas o perfeccionadas durante combates en los que hubo sangre. Mire a su alrededor: la radio que está escuchando en su carro, el reloj con el que se guía en el tiempo, el cierre de su pantalón o el pañuelo con el que se limpia la nariz, se los debe a la guerra.

Sin embargo, aunque la guerra siempre es y será mala, y sin ánimo de justificarla, no todo lo que ha pasado dentro de ella ha sido negativo. De hecho, aunque sea difícil de digerir, con la guerra ha llegado, también, el desarrollo. Desarrollo científico y tecnológico.

A esto se suma John Wilson Osorio, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad CES. Dice que la guerra dio paso a descubrimientos esenciales de los que hoy la humanidad se beneficia: las toallas para la salud menstrual de las mujeres son invento de la Primera Guerra Mundial, porque para entonces, la empresa Kimberly en Wisconsin, Estados Unidos, las creó como apósitos para atender las heridas de los soldados. Pasó lo mismo con los famosos pañuelos Kleenex que tenían celulosa mejor trabajada y que todavía hoy son populares.

El reloj no fue invento de la guerra, pero sí su eficiencia. Los anteriores, de cadena, no eran prácticos para el uso de los soldados en pleno combate, por lo que se popularizaron los de pulso, más rápidos y prácticos. Lo mismo ocurrió con la cremallera (o cierre), que facilitaba la vestimenta de los soldados, y con la comida enlatada, pues era difícil cocinar en medio de los enfrentamientos, por lo que se popularizaron los conservados que todavía hoy son muy utilizados.

La radio se perfeccionó desde entonces para convertirse en lo que es hoy, aunque para esas fechas tenía otra utilidad, como la de enviar información. Surgieron también los primeros indicios de lo que hoy es el internet, pero que se utilizaba para hacer espionaje y seguimiento a las potencias enfrentadas.

En el campo de la medicina se avanzó en herramientas tan básicas como las camillas hospitalarias, y tan complejas como las unidades portátiles de radiología, gracias a los esposos Curie, que permitían conocer y entender las heridas de los soldados y civiles lastimados. También dieron paso a la cirugía estética, plástica, reconstructiva, debido a la magnitud de las afectaciones físicas y permitieron que posteriormente se inventaran los primeros protocolos éticos para el uso de animales y humanos en la investigación, desde entonces se habla del consentimiento informado. Así mismo, aunque suene doloroso, “las ciencias de la salud han sido las grandes beneficiadas de la experimentación médica de los nazis, aunque fue hecha violando todos los códigos éticos y morales”, añade Osorio.

Obviamente no todo ha sido positivo. No se puede definir si es más lo bueno que lo malo, porque no hay cómo comparar las pérdidas humanas, de tejido social, de desarrollo comunitario, frente a los avances en la ciencia y la tecnología que, al fin y al cabo, benefician a toda la humanidad. Lo que sí se puede es mencionar unos pocos de los muchos tropiezos y peligros que ha dejado la guerra, en términos de desarrollo.