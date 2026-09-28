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Qué es el “Kindness Mob”, el “ejército” digital que se enfrenta a los acosadores de TikTok

Un joven estadounidense creó esta iniciativa para contrarrestar el acoso en la plataforma china. Lo que ha observado es que, al dejar cientos de comentarios positivos, los negativos dejan de llegar.

  • El “Kidness Mob” es un proyecto para contrarrestar el acoso en redes sociales. FOTO: Camilo Suárez.
    El “Kidness Mob” es un proyecto para contrarrestar el acoso en redes sociales. FOTO: Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 3 horas
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No es un secreto que, así como las redes sociales pueden ser una herramienta para adquirir nuevos conocimientos o hacer nuevas amistades, también hay quienes las utilizan para herir a personas que no conocen. Basta con mirar los cientos de comentarios negativos que puede llegar a recibir la publicación de un creador de contenido sobre su apariencia, solo por poner un ejemplo.

Usuarios de TikTok han encontrado una manera de contrarrestar esa hostilidad y, al mismo tiempo, elevar el ánimo de personas que tienen pocas interacciones en sus contenidos. Lo que hacen es inundar sus publicaciones de comentarios positivos, todos al mismo tiempo y de manera organizada. Por su actuar coordinado, como lo haría un ejército, es que se les conoce como “Kindness Mob”.

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Las personas que hacen parte de esta tendencia pertenecen al canal que lleva el mismo nombre y que es coordinado por Tyler Brickley, especialista en mercadeo digital de Kansas, Estados Unidos, quien inició el proyecto como una forma de “trolleo”, término que hace referencia a la acción de publicar mensajes fuera de lugar para alterar una conversación en internet.

“Estamos secuestrando los mecanismos del acoso en línea, como la coordinación y el anonimato, y los usamos con fines benévolos. Y debo decir que funciona”, le explicó Brickley al medio de comunicación BBC.

Este grupo opera de manera sencilla. Cada día, Tyler dirige a sus más de 500.000 seguidores al perfil de alguna persona que está siendo acosada o ignorada para que le dejen comentarios positivos, lo que generalmente hace que los mensajes negativos se detengan.

@thekindnessmob @KM Reposts RyanVanSkiver 🫶💛 9/28 We don’t tag them because we want it to be anonymous. Click the “KM Reposts” tag to go straight there. We need your support! buymeacoffee.com/thekindnessmob Official Nomination Form in Bio 🫶💛 9/28 We don’t tag them because we want it to be anonymous. Click the “KM Reposts” tag to go straight there. We need your support! buymeacoffee.com/thekindnessmob Official Nomination Form in Bio #kindnessmob #kindness #love #bekind #human ♬ Rain On Tape - Martha Crow

“Kindness Mob” nació en enero de 2023, cuando Brickley, que veía a diario los insultos y burlas que recibían personas desconocidas en redes sociales, pensó que esos comentarios no debían ser tomados en serio. “¿Y si creo un canal en el que reúna a 10 personas para inundar los comentarios con positividad y así inclinar la balanza?”, fue la idea que tuvo en ese momento.

Desde entonces, ha realizado alrededor de 350 campañas y cada publicación que “ataca” puede recibir cerca de 1.000 comentarios positivos. La acogida ha sido tal que incluso la DJ y empresaria Paris Hilton se unió a una de sus intervenciones.

Aunque la viralidad de este proyecto pueda parecer que no tiene mayor trasfondo, lo cierto es que hay explicaciones científicas que respaldan sus resultados. Esta iniciativa podría contribuir a crear una nueva manera de habitar los espacios digitales, al hacer que los comportamientos positivos se propaguen y lleguen a superar o contrarrestar los negativos.

Nicholas Christakis, profesor de ciencias sociales y naturales de la Universidad de Yale, le explicó a BBC que “Kindness Mob está eludiendo la influencia perversa de las redes sociales y fomentando un tipo de interacción agradable más natural”. Además, este fenómeno ayudaría a entender cómo pueden crearse “cascadas de amabilidad”.

Pero mantener este proyecto también tiene un costo. Como es una iniciativa sin ánimo de lucro y requiere una gran dedicación de tiempo, Brickley solo realiza un “ataque” al día, aunque diariamente recibe solicitudes de más de 20 personas que piden su ayuda. Ahora cuenta con un grupo de voluntarios para hacer frente al agotamiento que pueden generar estas acciones coordinadas.

@thekindnessmob @KM Reposts CynaPerez2 🫶💛 9/24 We don’t tag them because we want it to be anonymous. Click the “KM Reposts” tag to go straight there. We need your support! buymeacoffee.com/thekindnessmob Official Nomination Form in Bio #kindnessmob #kindness #love #bekind #human ♬ Furnace Arpeggio - Janet Wilder

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo funciona Kindness Mob en TikTok?
Kindness Mob funciona reuniendo a miles de usuarios que, de manera coordinada, visitan el perfil de una persona que está recibiendo acoso o poca interacción y dejan comentarios positivos en sus publicaciones. Según su creador, Tyler Brickley, esta estrategia suele hacer que los mensajes negativos dejen de llegar.
¿Cuántas campañas ha realizado Kindness Mob y cuántos comentarios recibe cada publicación?
Desde que comenzó en enero de 2023, Kindness Mob ha realizado alrededor de 350 campañas. Cada publicación intervenida puede recibir cerca de 1.000 comentarios positivos, según los datos citados en la noticia.
¿Por qué los comentarios positivos pueden contrarrestar el acoso en redes sociales?
La explicación planteada es que los comportamientos positivos también pueden propagarse en los espacios digitales y generar lo que el profesor de Yale Nicholas Christakis denomina “cascadas de amabilidad”. Sin embargo, la noticia no presenta una investigación específica que mida el efecto de Kindness Mob a largo plazo.
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