¿Qué hacer con los años de más que cumplirá?

Bastaron 100 años y una combinación de higiene, agua potable, control de infecciones, menos violencia, innovaciones técnicas y médicas y una mejor administración pública, para que la esperanza de vida en el mundo occidental se duplicara, pasando de los 40 años a los 80.

Las cifras dejan ver que una edad máxima es una idea inexacta porque una y otra vez se supera la que se estima o predice, que hoy está en 122 años para las mujeres y 116 para los hombres. La francesa Jeanne Louise Calment, la persona documentada más longeva de la historia, murió con esa edad en 1997.

¿Nació con esa capacidad de resistir el paso de los años o las condiciones ambientales alargaron su existencia? La cadena de ADN, el material genético que lo hace a usted ser usted, no marca una fecha de caducidad. Al menos desde las nociones modernas de biología evolutiva, la vida (humana) no conoce límites.

Por eso algunos como Bill Maris, fundador y presidente de Google Ventures, creen que envejecer es una enfermedad que se puede combatir. Pero esa es otra historia, la de la obsesión por una vida eterna.

De hecho hay toda una industria detrás. En 1975 el biólogo David Sabatini y sus colegas descubrieron que una molécula desconocida hasta entonces inhibía el crecimiento de algunos tumores, combatía los hongos y evitaba el rechazo de órganos trasplantados. La llamaron rapamicina por haberla hallado en la isla Rapa Nui. Hace diez años, los científicos de Estados Unidos administraron rapamicina a ratones. Y los roedores vivieron el equivalente a una década de vida humana más. Él le dijo al periódico El país: “Fármacos como la rapamicina ayudarán a vivir más de 100 años”.

Esto entusiasma a algunos, en cambio, como lo explora Juan José Millás en Radicales libres, uno de sus relatos que se lee en Anticuentos (Alba Editorial, 2002) les aterroriza la idea de vivir eternamente. “A veces me hablan de proyectos para dentro de un año y me digo qué pereza. Los científicos están empeñados con dar con la fuente de la eterna juventud, de manera que podamos hacer proyectos para el siglo que viene. Qué pereza. Imagínense que se retrase la jubilación hasta los 175, y que no nos morimos hasta los 250... Cuando vivamos 300 años nos meteremos en hipotecas y plazos centenarios. Qué pereza”.