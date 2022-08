El universo es inmenso y por eso las distancias, que en la Tierra pueden medirse en metros, kilómetros, hectáreas, no son suficientes para medir, por ejemplo, la distancia que hay entre la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda. Entre una y otra hay 2,5 millones de años luz.

No se trata entonces de una medida de tiempo, sino de una medida de distancia. “En astronomía no se miden las distancias en kilómetros. Eso sería como contar el presupuesto de un país como Estados Unidos en centavos. No tiene mucho sentido”, ilustra Pablo Cuartas, astrónomo PhD en Física.

Concretamente la medida tiene como patrón la luz y la distancia que esta recorre en un año completo. Así, si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuánta distancia viaja en un año? Un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros. “Es una distancia muy grande y, aún así, la estrella más cercana a nosotros, después del sol, está a 4,2 años luz”.

El Sol y la Luna, aunque lejanos, están relativamente cerca —entre la Tierra y la Luna hay 384.400 km de distancia; entre la Tierra y el Sol 150.000.000 km— si se les compara con la distancia que existe entre estrellas y galaxias.