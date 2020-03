¿Qué tanto se queda el covid-19 en los objetos?

El epidemiólogo Paul Hunter le dijo al portal especializado Science Media Center, de Reino Unido, que aunque en los aerosoles dure pocas horas, esto no disminuye el riesgo del virus. “Las gotas caen del aire con bastante rapidez, así que el riesgo sigue siendo permanecer aproximadamente un metro de una persona infectada o tocar superficies donde han caído gotas”, señala.

Funciona así: las gotas lanzadas al aire por una persona infectada a través de hablar o toser llegan a un objeto, ese objeto lo toca alguien con sus manos, y hasta ahí, nada pasa. El virus puede estar en su piel, en el antebrazo, en el pelo, y no contagiarlo. El problema es cuando la mano que tocó el objeto infectado toca la boca, la nariz o los ojos: ahí es cuando el SARS-CoV-2 (así se llama el virus) se entra a su cuerpo. Por eso la repetición: el mejor remedio hasta ahora es lavarse las manos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica sobre este virus que “una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala”. Es decir, no es que haya una nube de aire que tiene el virus y usted se contagia porque la atraviesa, como pasa con el sarampión: estornudar o toser deja este virus flotando un par de horas allí y pues una sola persona puede contagiar a 15, por eso de que se queda en el aire. Según la OMS, así no pasa con el nuevo coronavirus, aunque se sabe ya que sí es muy contagioso: una se lo pega a tres.

Cuando usted llega a una ciudad nueva, esa calle es desconocida, y no sabe si lo va a llevar a donde necesita. Luego de pasar un tiempo allí descubrirá que le sirve, pero es una vuelta innecesaria, y en cambio, si toma la del lado, se demora menos. Lo que pasa con el virus que produce la covid-19 es similar: como es nuevo, apenas se le está conociendo. Cada vez más los científicos descubren su capacidad para sobrevivir y contagiar, por ejemplo.

La pregunta es cuánto duran esas gotas en los objetos. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine el 17 de marzo, y en el que trabajaron el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., y las universidades de California y de Princeton, y que compara el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2, que son los dos coronavirus que más se parecen, dice que permanece viable en aerosoles unas tres horas.

Daniela Vanegas, viróloga de la Universidad del CES, explica que aerosoles se refiere a las partículas que quedan en el ambiente. En donde es más estable, de acuerdo con el estudio, es en plástico y acero inoxidable, en el que se puede quedar de dos a tres días. Eso incluye manijas de puertas o poyos. En el cobre permanece unas cuatro horas y en el cartón un día entero.

Daniela precisa dos conceptos que analizó el estudio: el tiempo de vida media de las partículas virales, que es el tiempo en el que puede estar la partícula viral en ese objeto y ser infecciosa, y el número de partículas virales, que está relacionado con la cantidad de virus que puede haber en determinada superficie. Así, entre más partículas haya, más riesgo hay de adquirirlo. Lo que hizo el estudio fue recrear en laboratorio las gotitas que expulsa una persona infectada cuando tose o estornuda.

Ahora bien, esas tres horas que permanece en el ambiente no hace pensar a los científicos en que esa sea su manera de propagarse.

La OMS lo precisa así: “Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la covid-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación”.

En la revista médica JAMA se publicó a principios de este mes un trabajo en el que se revisaron las habitaciones de dos pacientes hospitalizados en Singapur, y no se encontró el virus ni en el aire ni en las superficies después de limpiar. En el tercer paciente, que se recogió la muestra antes de la limpieza, había virus en los objetos, pero no en el aire. Había en los ventiladores de salida de aire, en el inodoro, el lavamanos y la manija de la puerta, pero no en la antesala ni en el corredor. El paciente tenía una afectación leve en el tracto respiratorio. Tras la limpieza volvieron a tomar las muestras y salieron negativas, por lo que se resalta la importancia de la limpieza. En ese artículo precisan que se requiere más estudios para confirmar estos resultados, que son preliminares.

Sobre el trabajo publicado en The New England, William Keevil, profesor de Salud ambiental de la Universidad de Southampton, dijo en Science Media, que estar al aire libre o abrir las ventanas es probablemente bueno, aunque todo depende del tamaño de las gotas, y que se necesita todavía estudiar más el tema en pacientes con covid-19. Si bien no se sabe exactamente cuántos casos de esta enfermedad se han dado por contacto con superficies, sí es mejor tomar precauciones.

El profesor precisa que como los coronavirus sobreviven por días en superficies que se tocan, eso es un riesgo de salud, y por eso es tan importante enfatizar en la limpieza: una buena higiene personal, lavarse las manos rigurosamente y no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Eso, precisa él, es lo más difícil: “Los humanos son personas táctiles y se tocan la cara muchas más veces por hora”.