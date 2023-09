En la historia de los reinados de belleza de Colombia nunca se había escogido una Miss Universo que ya estuviese casada y tuviera hijos. Las reinas siempre debían cumplir con unos requisitos: ser solteras, no estar divorciadas, no tener hijos y no haber estado en embarazo.

Condiciones que en el pasado eran válidas, pero que ahora comienzan a caducar. Esto quedó demostrado con el triunfo de Camila Avella, la nueva Miss Universe Colombia 2023, quien marcó un hito histórico. Es la primera participante de este certamen que es madre y esposa, y quien muestra con orgullo la familia que tiene, rompiendo esquemas que se han mantenido durante décadas.

María Camila Avela Montañez tiene 27 años, es comunicadora social, modelo y presentadora y desde niña tenía el sueño de ser reina. En este certamen representó al departamento del Casanare y compitió con otras 23 candidatas, 15 finalistas, 8 semifinalistas y luego, en el top 3.