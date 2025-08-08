x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luto en el periodismo deportivo tras la muerte de Eugenio Baena, papá de la ‘Chechi’

Eugenio, padre de la múltiple campeona mundial de patinaje Cecilia ‘Chechi’ Baena, era considerado uno de los mejores periodistas deportivos de Cartagena y el Caribe colombiano.

  • Eugenio y su hija Cecilia Baena. FOTO INSTAGRAM CECILIA BAENA
    Eugenio y su hija Cecilia Baena. FOTO INSTAGRAM CECILIA BAENA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 7 horas
bookmark

El periodista deportivo Eugenio Baena Calvo, padre de la expatinadora Cecilia ‘Chechi’ Baena, falleció este viernes en la clínica Neurodinamia de Cartagena.

Eugenio, quien tenía 71 años de edad, murió luego de presentar problemas cardíacos. Hace dos días había sido internado en ese centro asistencial tras sufrir un infarto.

El padre de la ‘Chechi’, múltiple campeona mundial de patinaje y referente en el país de este deporte, integró el equipo de Caracol Radio y fue ampliamente reconocido por su versatilidad en diferentes disciplinas, entre ellas boxeo, béisbol, fútbol, atletismo y, por su puesto patinaje, en el que hizo cubrimiento en varios mundiales, entre ellos el de Rosario-2014, donde mostró su profesionalismo como comunicador narrando las gestas de los deportistas criollos que alcanzaron un nuevo título general, y también compartiendo sus saberes con experimentados y jóvenes periodistas del país que viajaron a suelo argentino a cubrir el certamen. Siempre, con su calidad humana, estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba.

Apodado como el “El Bate”, Baena es considerado un ícono del periodismo deportivo en Cartagena y el Caribe colombiano.

Si bien estudió derecho, se inclinó por la radio y el deporte, trabajando al lado de grandes del periodismo como Édgar Perea, Napoleón Perea, Melanio Porto, Fabio Poveda Márquez y Luis Alberto Payares Villa.

Eugenio ejerció a la vez cargos dirigenciales, siendo presidente de la Liga de Patinaje de Bolívar y director del IDER.

Le puede interesar: Tristeza en el fútbol tras muerte a disparos del “Pelé” palestino Suleiman Al-Obeid

Cuando empezó a tener problemas de salud, la Chechi, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó un sentido mensaje.

“Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo... y eligió quedarse. Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta”, dijo Cecilia.

Con su voz, su estilo, sus argumentos y conocimiento, Baena dejó huella en el periodismo de Colombia.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida