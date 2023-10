Además, intentó precisar, que con esto no está queriendo decir que los médicos que no hacen parte de este grupo, no estén capacitados para realizar estas cirugías. Sin embargo, cree que al hacer parte de esta entidad, que dice estar vigilada por el Estado, los pacientes podrán practicarse sus cirugías o tratamientos con mayor tranquilidad.

Llevar a cabo una cirugía de tal nivel, requiere exámenes previos. Desconfíe si no le practican ninguno o si no arroja ningún riesgo, cuando usted sabe que presenta alguna enfermedad crónica o que puede comprometer su salud durante la operación.

También es importante la ética médica. Confíe en el diagnóstico del cirujano plástico cuando le digan que no puede practicarse más de una cirugía en una sola intervención o que su cuerpo no está en condiciones de someterse a uno de estos tratamientos.

Busque de dos a tres opiniones. No se quede con lo que le diga un solo especialista. Comparar sus diagnósticos le permitirá tomar la mejor decisión. Tampoco dude en preguntar todo lo que le cause dudas, no se canse de hacerlo y si el profesional se molesta, contesta a medias o no sabe qué decirle, podría ser una señal de que no es la persona indicada para hacer la cirugía.

Trate de identificar los materiales de los que están hechas las prótesis, si es el caso, o los materiales con los que vayan a realizar el procedimiento, para que pueda saber qué tan invasivos son, su calidad, si están avalados, para que estos no causen daños posteriores a su organismo.

Además, una vez concluida la intervención, el médico deberá de estar siempre muy pendiente de su proceso de recuperación, porque de esto dependen los buenos resultados y evitará cualquier complicación durante la recuperación.