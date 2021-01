La psicóloga Flórez pone un ejemplo de una conversación con un niño con preguntas que nazcan de situaciones hipotéticas: “Si estamos en el parque y se acerca un extraño a decirte que tiene unos perritos cachorros y que te quiere regalar uno, que vayas con él, ¿tu irías? Si el niño contesta que sí, preguntarle por qué, igual si dice que no, y ahí empezar a corregir y explicarle que no puede irse con personas desconocidas. También enseñarles cosas tan sencillas como que si se pierden en un centro comercial, a quién deben acudir. Otro punto importante es hacer con ellos una lista de las personas en las que más confía para contarles algo que pueda pasarle y con lo que no se sienta bien”.