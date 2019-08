Estos son los restaurantes para ir al Sushi Master

View this post on Instagram

Me siento como Rocky Balboa, en su última pelea, cuando empieza a sonar “the eye of the tiger” y, el luchador vencido, se levanta para alcanzar la gloria... dijeron que estaba loco, que sería imposible vender SUSHI en un país donde (supuestamente), no se come SUSHI. ▫️ Lo confieso... estaba muerto del susto en un principio; pero también, y como buen emprendedor, me preguntaba ¿cuál sería la gracia si no hubiesen estos riesgos? ¿cuál sería el mensaje para mis hijos y para todos los jóvenes y amigos que siguen esta red? ¿cuál sería mi valía si no me lanzara a proponer y perseguir con firmeza este tipo de hermosos proyectos? ▫️ Luego, al conocer a cada uno de los soñadores que harían parte de este #sushimasterco, a cada restaurante y sushero, me llené de valor, no por mi, por ellos... ellos alimentaron mi fe y mi esperanza y me impulsaron a sacar esto adelante... juntos, sin miedo, sin dar un paso atrás: que SÍ SE PUEDE! Ellos, y sus ilusiones de gloria, me inspiraron a ir más allá (nadie se imagina todo lo qué sucede antes de un Master). ▫️ Pues bien, a esta hora, puedo decirles con alegre orgullo que: lo que muchos creyeron no fuera posible, lo fue. Estos héroes y heroínas del @sushimasterco habían servido, en el primer día del SUSHI Master, la bobadita de 78.165 rollos de SUSHI... al paso que vamos, superaremos los 800.000! ▫️ Me siento muy feliz de ver a cientos de miles de jovencitos atiborrando las mesas y los corazones de cada ciudad!!! Me siento lleno al saber que, también para ellos hay un enorme lugar en la gastronomía: ver a padres e hijos compartiendo este espectacular momento me ha llenado de manera sin igual. ▫️ GRACIAS a todos ustedes, mis amigos y amigas de la comunidad “TULIO Recomienda”, GRACIAS por ayudarme a volver gigantes los sueños de miles y miles de emprendedores... GRACIAS por ayudarme a brindar oportunidades donde muchos ven críticas, imposibillidades y desesperanza... y gracias a ti PAPÁ DIOS por premiarnos con tanta unión, dulzura y felicidad... JUNTOS VOLVEREMOS A HACER HISTORIA!!! #sushimaster ▫️▫️▫️