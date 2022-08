En las imágenes, que se han difundido en redes sociales, a Rosalía se le ve saliendo del lugar, donde varias personas lograron reconocerla. Vestida completamente de negro y acompañada de varios guardaespaldas, la cantante no tuvo problema en interactuar con quienes se le acercaron.

“Siempre me he considerado una narradora y Motomami es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, Motomami tiene sentido como un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma”, dijo Rosalía en una de sus entrevistas con Rolling Stone.

“Moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’... También hay sentido del humor e ironía”, explicó la artista sobre su disco, que presentará en Colombia.