Ese hola sin beso ni abrazo

Qué extraño fue ese primer momento cuando se hizo peligroso saludar con un abrazo o con un beso en la mejilla a alguien más. Algo tan cotidiano se puso en entredicho, de repente el otro, el vecino, el compañero de trabajo, el familiar, representaba una amenaza.

Entonces apenas empezaba la epidemia de la covid-19, ahora pandemia, y las advertencias parecían un tema lejano y una medida extrema. Hubo quienes se rieron frente a las recomendaciones de saludarse codo con codo, como se sugería para evitar la propagación. Y más, en una cultura como la colombiana, que da tantos abrazos.

Poco a poco las distancias se han tomado e incluso se han escrito canciones para crear consciencia. La del compositor Esteban Copete dice: “Debo decirte, me voy por unos días, aunque no quiera es la única salida. Hay un problema y esta es la solución, si guardo distancia, es una señal de amor. No es que no quiera abrazarte ni tocarte, no es nada de eso, solo quiero cuidarte”.

El uruguayo Jorge Drexler llamó a la suya Codo con Codo: “La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo”. Como bien señalan ambos temas, irremediablemente el contacto se tiene que reducir para aplanar la curva de contagios.

Frente a ese saludo codo con codo, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, señaló que no considera que sea lo más recomendable porque acerca a las personas a menos de un metro de distancia y el virus puede propagarse hasta dos metros apenas con un estornudo o tos. Ese saludo no funciona ya.

Adhanom escribió en Twitter que, en su caso, saluda a la gente llevándose la mano al pecho, justo encima del corazón. Esa es apenas una de las múltiples opciones, pero hay muchas más que se podrían probar para mantener a la mayoría de la población a salvo.