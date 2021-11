Servicio postal noruego celebra la Navidad con un Papá Noel gay

El servicio postal noruego, Posten Norge, sorprendió en las redes sociales con el lanzamiento de su comercial de Navidad “Cuando Harry conoce a Santa”, una historia de amor gay protagonizada por Santa (Papá Noel en Colombia) y un hombre de mediana edad llamado Harry.

El título se inspira en la película nominada al Oscar de 1989, “Cuando Harry conoció a Sally”, protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal.

El anuncio coincide a su vez con el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Noruega.

Sobre el comercial, Monica Solberg, directora de marketing del servicio postal, comentó a LGBTQ Nation: “Posten es un lugar de trabajo inclusivo con gran diversidad y queremos celebrar el 50º aniversario con esta bonita historia de amor. En la campaña del año pasado, Papá Noel estaba enfadado con Norway Post porque le quitaba el ‘negocio’, pero este año se alegra de que le alivie un poco para poder estar con la persona que ama”.

En el comercial, la pareja se ve separada por la alta demanda de entregas que Santa debe hacer para Navidad. En un gesto desesperado, Harry le escribe una carta en la que le dice: “Todo lo que quiero para Navidad eres tú”. Con un poco de ayuda de su competencia, Santa sorprende a Harry y celebran el reencuentro con un beso.

A la fecha el comercial acumula más de 852.707 visualizaciones en Youtube y ha generado diferentes reacciones en redes sociales.

En los últimos años, los consumidores han exigido a las diferentes industrias mayor inclusión. Las demandas se extienden a diferentes temáticas y han sido abordadas de manera particular.

Por este motivo, diferentes marcas han decidido incluir personajes e historias LGBTI en sus producciones. En el cine se destacan películas como Love Simon, Moonlight, Call me by your name, entre otras; en la televisión, Sex Education, Modern Family, Atypical, Pose, entre otras series.

Otras industrias, como la de la publicidad, también se han sumado a esta ampliación de la narrativa y han adoptado discursos representativos con la comunidad LGBTI. Levi’s, American Express, Bancolombia, Rappi y Karibik son algunas de las marcas en Colombia que han implementado una comunicación incluyente con esta comunidad.