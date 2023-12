Otras búsquedas del arte

La película más buscada en el mundo, según Google, fue Barbie, seguida de Oppenheimer y el equipo deportivo más buscado fue el Inter Miami CF, donde juega Lionel Messi, y en cuanto a series, la más buscada fue The last of us.

Las muertes que más impactaron en el mundo fueron las de Matthew Perry, uno de los protagonistas de Friends, seguida por las de las cantantes Tina Turner y Sinéad O’Connor, y el piloto Ken Block.