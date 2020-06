En 2001 Pizza Hut, sí la cadena de comida rápida, envió un domicilio a la Estación Espacial Internacional (ISS). La pizza estaba sellada al vacío, medía 15 centímetros y era de salami, salsa de tomate y queso, aunque finalmente al salami lo reemplazaron por pepperoni porque no resistió la prueba de los 60 días. No lo pagaron los astronautas ni la Nasa. La compañía privada pagó un millón de dólares por el particular envío. Era publicidad, pero también la muestra de que hasta una pizza puede llegar...