Todas las excusas se han usado: que las mujeres no entienden los números, que no son buenas con las cuentas, que no les interesa la ciencia sino que prefieren otras cosas, que sus cerebros funcionan diferente, que son muy sensibles, que no las invitaron a ese evento de ciencias porque no había ninguna con las mismas capacidades que ese hombre al que siempre invitan, que solo citaron hombres en ese artículo porque no hay ninguna experta en el área...

De esas excusas, ninguna es cierta. Comprobarlo no se había logrado de forma tan clara, tan visual, como se logró en esta última semana en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ese día se inició una tendencia en Twitter que alcanzó lo que pocas han logrado: que un hashtag sobre ciencias durara tres días. Se trató de la etiqueta #spamdecientíficas, creado por la astrofísica bogotana Andrea Guzmán Mesa, candidata a doctora en Astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza y actual pasante en la oficina de relaciones externas de la ESO en Garching, Alemania.

Mujeres de todo latinoamérica se sumaron: con nombre completo, el tipo de trabajo dentro de la ciencia que ejercen, estudios, investigaciones, universidades, algunas con fotos haciendo su labor, demostraron que sí hay mujeres haciendo ciencia, que son muchas, y que todas quieren ser escuchadas, leídas y tenidas en cuenta. Pero también evidenció otra problemática: muchas de ellas han tenido que dejar el país por falta de oportunidades académicas y laborales.

Más allá del #hashtag

Hoy, más que nunca, es necesario visibilizar a las mujeres haciendo ciencia, pero más allá de las redes. Hay que exigir un cambio estructural y cultural, y sobre todo la acción e inversión del gobierno, porque aunque la tendencia en Twitter cumplió su objetivo y lo superó por mucho, ahora se debe aplicar ese hashtag que tanto le gusta a la política, ese que dice “#esconhechos”, “porque yo no veo hechos, no veo voluntad política, no veo políticas públicas que nos apoyen, ni a la ciencia ni al enfoque de género dentro de la ciencia”. Si no hay apoyo ni inversión, no hay nada, no es suficiente. Ahora es importante que todos los sectores de la sociedad se unan, que se apoye la ciencia diversa, esa que se hace con muchos géneros (incluidos los no binarios); que se invierta presupuesto público y no que se reduzca y que haya oportunidades suficientes para que la única opción de estas mujeres no sea dejar el país para poder ejercer e investigar.