A nivel mundial, la canción más escuchada fue ‘Good 4 u” de Olivia Rodrigo, con más de 600 millones de streams entre el 29 de mayo y el 22 de agosto.

La de Bad Bunny, por su parte, a escala global fue la séptima, después de canciones como ‘Beggin’ de Måneskin, ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro, ‘Montero (Call me by your name)’ de Lil Nas X, ‘Kiss me more’ de Doja Cat y ‘Stay (with Justin Bieber)’ de The Kid Laroi.

Estos son los éxitos más escuchados en el mundo entre mayo y agosto de 2021.