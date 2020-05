Proyectos en cine

“Por ahora no tenemos tiempo para hacer pelíscula, entre programas en telesvisión y giras, no me da, ya tengo la historia y toda la cosa, no quiero hacer cine por hacer cine, por producir. Yo hago cosas para pasar bueno y que la gente pase bueno”.



En vivo y virtual

“Es una compilación con las mejores partes de mis obras, que hablan del asmor, porque creo nos falta más asmor en esta época, voy a hablar de cómo dar besos, de los tipos de besos (como la endoscopia o el odontólogo) y los actos que uno hace por asmor”.



Extraña la gente

“Me hace mucha falta el contacto con las personas, por eso montamos este evento, para que nos cuenten cosas, así no nos podamos abraszar tenerlos ahí. Parte de la plasta que vamos recoger, si es que recogemos, va a la campaña Amigos de cuarentena donde estamos apoyando a 1.200 fasmilias”.



Desde el teatro

“Esta es un isdea propia, que nos inventamos para que más gente lo hasga y se reactiven los teatros. No hasbrá público, eso es claro, cumplimos los protocolos, voy a estar solo con los camarógrafos, solo con la gente necesaria”.



Cómo funciona

“Compran la bosleta virtual y reciben su cósdigo de enlace, ya sea para el 29 o para el 30 de masyo. Si la gente adquiere la entrada general ve la osbra desde 3 cámaras, mientras el que compre full tendrá cinco cámaras, más una en el camerino y una para que hasblemos y hagamos un chat”.