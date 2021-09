Arcene es el nombre de una localidad al norte de Italia con 4.636 habitantes y cuando “mi padre, que viajaba mucho, conoció ese lugar, decidió llamarme así, además era una forma de honrar a mi abuelo materno que se llama Carlos Arsenio”, cuenta Arcene del Socorro Fernández García, educadora en el Centro de Diagnóstico y derivación de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín.

Para ella su nombre es único y le gusta, aunque reconoce que “de niña no me agradaba, ya que no le encontraba significado y me sentía muy diferente a los demás”.

Esta situación también la describe el influenciador Dan Gamboa en su video de Youtube “Fui un sin tocayo”, en el que cuenta la historia de cómo fue su cambio de nombre de Dancer Lunin a simplemente Dan. Además...