La red social TikTok se ha posicionado globalmente desde que se creó. TikTok es la sexta red social con más usuarios a nivel mundial, cuenta con más de 151 millones de usuarios activos al mes, según datos de enero de 2023, tomados de los informes de ByteDance Ltd.

En Tiktok hay todo tipo de retos: de maquillaje, bailes, juegos con amigos. No obstante, hay unos que atentan contra la salud o la seguridad de quienes lo practican , especialmente los menores de edad que acceden a este tipo de contenido sin supervisión de adultos.

¿Qué dice TikTok?

En repetidas ocasiones, TikTok ha tomado acciones frente a retos peligrosos que se viralizan en su plataforma, algunos como prohibir a los menores de 13 años acceder a ciertos contenidos o a colaborar con otras personas.

Desde 2021 en la red social se introdujeron nuevas características de seguridad. A partir del 12 de agosto de ese año, la aplicación implementó las siguientes nuevas funciones de seguridad para adolescentes:

- Las cuentas para niños de entre 13 y 15 años no recibirán notificaciones automáticas después de las 9 p. m.

-Para adolescentes de entre 16 y 17 años, las notificaciones automáticas se desactivarán después de las 10 p. m.

-Los usuarios de entre 16 y 17 años deben cambiar activamente su configuración para habilitar la mensajería directa.

-Los menores de 16 años no tienen acceso a los mensajes directos.

-Los usuarios menores de 16 años que intenten publicar su primer video recibirán un mensaje emergente para ayudarlos a comprender mejor sus opciones de privacidad.

-No podrán publicar el video sin seleccionar quién podrá verlo.

Sin embargo, esto no asegura que los menores de 13 o 16 años cumplan con esas características especiales en sus cuentas, debido a que los adolescentes no ponen, casi nunca, su edad real en el registro de la plataforma y esta no tiene doble verificación.