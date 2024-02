Tras cumplir este ciclo sobre la bicicleta, en 2012, a los 24 años, decidió seguir enfocado en el tema físico, pero no ya en el alto rendimiento, sino en el fitnnes.

“Yo comencé como deportista de alto rendimiento, esa fue mi universidad. A parte de que aprendí la teoría, veía la transformación en mi cuerpo. Me di cuenta qué funcionaba y qué no funcionaba, por eso cuando termina mi carrera (ya no sentía la misma pasión), me dediqué a entrenar el cuerpo y la mente de las personas en un gimnasio”.

En esa segunda etapa de su vida, estuvo nueve años y logró consolidar una cadena de gimnasios que pasó de una sede de 80 metros cuadrados y dos empleados a tener siete locales (cinco en Medellín y dos en Bogotá) y más 120 empleados.

Estando allí, tal como él mismo lo dice “formado cuerpo bonitos”, se da cuenta que las personas después de preocuparse por el ejercicio físico se interesaban era por el bienestar y su tres pilares fundamentales: la alimentación, el sueño y la recuperación.

A partir de esas premisas y luego de vender los gimnasios, se enfocó en un proyecto que supliera esas necesidades.

Se trata de Welcomm, un hotel ubicado en el corazón del barrio Manila, en El Poblado, enfocado en el bienestar de las personas.

“Es un espacio dirigido en suplir esas necesidades, tiene restaurantes para comer rico y saludable, especialmente rico; un spa para la recuperación del cuerpo y la mente y el hotel para el sueño y el descanso”, cuenta Tin Castro .

Sobre esta etapa de su vida más empresarial, el deportista dice que “uno debe hacer lo que lo apasiona y constantemente me hago la pregunta ‘si hoy fuera el último día de mi vida seguiría haciendo lo que estoy haciendo’”.

A la par de esta faceta sigue dando conferencias acerca del cuidado del cuerpo y la mente.

Interrogado sobre su presencia este 2024 en el reality Desafío, de Caracol, que celebrará 20 años al aire, y del que ya fue una vez subcampeón, confirmó que no estará en la competencia.

Tips de bienestar:

De la mano de Tin Castro estos son seis consejos para seguir en casa, de manera fácil y natural, para mejorar el cuerpo y el alma:

1. Sueño. La meditación más profunda que hay es el sueño, un buen día comienza la noche anterior. Dos horas antes de acostarse no hacer nada que estrese, hay que soltar el celular y buscar cosas que relajen, como leer, cocinar y hacer el amor.

2. Alimentación. La clave es comer saludable, natural, frutas y vegetales, sin dejar de comer rico.

3. Ejercicio. Hay que moverse haciendo lo que le gusta, mínimo 30 minutos al día: caminar, nadar, montar en bicicleta, bailar o cualquier cosa que lo haga sudar.

4. Recuperación. Hay dos cosas que pueden hacer: estirar (puede ser con videos en YouTube), y con masajes para distensionar y soltar la rigidez del cuerpo y la mente.

5, Mentalidad. Sirve confiar y creer en uno, a partir de pensamientos positivos, que son los que definen lo que somos.

6. Respiración. Importa respirar conscientemente. El más sencillo de los ejercicio es ir a un lugar cómodo y durante cinco minutos observar cómo sale y entra el aire por la nariz

Dice que está en otro momento de su vida, en la que su familia es la prioridad.