‘Titi me preguntó’ fue destacada por su “pura brillantez sonora” pues argumentan que los dos primeros versos muestran a un Bad Bunny interpretando un playboy chovinista y despreocupado que luego confiesa que todo hace parte de un escudo que protege su fragilidad emocional con frases como: “Yo quisiera enamorar pero no puedo... sorry, yo no confió, ni en mí mismo confió”.

“La estética de la canción por sí sola la empujó hacia la dominación cultural completa. Llegó al top 10 en 13 países, y cuando fui a ver un concierto de la DJ Sofia Kourtesis, lo único que quería hacer, en lugar de tocar sus propias canciones, era cantar “Titi Me Preguntó”, se lee finalmente en el artículo de las mejores canciones del año.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar el premio VMA de MTV a artista del año, además de liderar la lista de nominados a los Latin Grammy de 2022.