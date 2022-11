¡Tome nota! Estos son algunos consejos para que no pase un mal rato en el concierto de Bad Bunny No basta con llegar temprano para escoger un buen puesto, hay otros aspectos que le pueden causar un dolor de cabeza si no los planea bien.

El cantante puertorriqueño se presentará en Medellín el próximo 18 y 19 de noviembre. FOTO: COLPRENSA