En el restaurante más antiguo de Medellín no venden ni frijoles ni arepas ni chicharrón, la comida tradicional de la región.

La tradición no solo la da la antigüedad, sino la calidad de sus cocinas, la atención y el arraigo que tienen entre sus comensales.

En Podestá, fiel a una de las grandes pasiones de don Adolfo, no falta la música. En el restaurante hay piano, violín y saxofón para acompañar la comida de los comensales.

“Acá mi papá conoció a otro italiano, que era el dueño del lugar, que se iba a vivir a México y le ofreció el restaurante, y me padre se lo compró”, relata Daniela Podestá.

Marcela cuenta, en medio de risas, que los argentinos que los visitan les reclaman porque así no es la receta original.

La historia de las famosas empanadas argentinas, con las que casi todo el mundo identifica el restaurante, es que la receta original no gustó en Medellín, por la masa, entonces decidieron hacerlas con hojaldre y se convirtieron en todo un éxito.

El 9 de octubre de 1976, en la calle San Juan, se inauguró la exitosa marca Mondongos, en un local con capacidad no superior a 20 personas.

Cuando la avenida Las Palmas estaba llena de potreros y el Hotel Intercontinental apenas habría sus puertas a los turistas, cuatro arquitectos (Jaime Isaza, César Valencia, Jorge Velásquez y Juan Guillermo Jaramillo), decidieron apostarle a un restaurante de comidas típicas y asados.

Han pasado 42 años desde entonces y Hato Viejo no solo sigue en el lugar que nació, sino que se extendió por la ciudad.

“Un año después abrieron en el Centro, en el edificio Los Cámbulos y de ahí pasaron a la sede actual, en la esquina de La Playa con Sucre. En 2000 abrimos en el centro comercial Oviedo y desde 2018 estamos en Viva Envigado”, cuenta Pedro Isaza, subgerente de la cadena, y sin dudar dice que la bandeja paisa es la reina de la carta (por 52.600 pesos).

“Somos ejemplo de la cultura antioqueña, de la amabilidad, la empatía, queremos que nuestros comensales se sientan en casa o en la finca de la abuela”, cuenta el subgerente, descendiente directo de uno de los fundadores.

Como dato curioso dice que Hato Viejo fue el primer restaurante en Colombia donde se usaron la planchas metálicas para servir las carnes en la mesa.

Recalca que en semana son muy visitados por ejecutivos y empresarios y los fines de semana por las familias.

“Para los turistas es tan tradicional ir al Pueblito Paisa y a la Plaza Botero como ir a comer a Hato Viejo”.

Destaca que Hatoviejo no se quedó en el tiempo con los hábitos de consumo, “tenemos una cazuela vegetariana, platos más ligeros para la cena, desayunos, ofrecemos domicilios y take away; todo esto para podernos acercarnos a lo que el consumidor de hoy necesita”.

Donde Bupos

Esta historia inició hace 27 años, en 1997, a bordo de un planchón en la bahía de Sispatá, donde Miguel Winograd, un paisa de origen polaco, tenía un bar y una cocina.

Relata que las cosas comenzaron a ir tan bien, que surgió la necesidad de abrir el restaurante en Medellín.

Primero estuvieron en Laureles, sobre la carrera 74, donde permanecieron cuatro años, y de ahí se fueron a la avenida El Poblado, cerca al Centro automotriz, donde estuvieron hasta el 2000.

“En plena pandemia adecuamos un local en el centro comercial Vizcaya, mucho más moderno, fresco y novedoso, con toda la esencia de Bupos”.

A la hora de hablar de los platos bandera del restaurante, Bupos (apodo que Miguel mismo se puso de niño) menciona la paella. “La de los españoles es arroz con un poquito de marisco, la nuestra es mariscos con un poquito de arroz”.

En la lista de recomendados también está el pargo rojo lunarejo (entero y frito), la centolla real, que se sirve en la concha del cangrejo, los ceviches y filetes de róbalo.

Los precios van para las entradas de 25.000 a 40.000 pesos y los platos fuertes de 55.000 (pescados) hasta langostas de 100.000 pesos.

“El 80 % es pesca propia, el producto que se sirve en la mesa no tiene más de 72 horas de haberse pescado”, dice Bupos, que añade que igualmente los vegetales que se sirven en la mesa son cultivados en una finca en Rionegro.

Acerca de la vigencia del restaurante, Bupos cita tres claves: la calidad del producto, la disciplina y “que yo y mi señora siempre estamos ahí poniendo el pecho, nosotros no tenemos clientes, sino amigos”.