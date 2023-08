Esta nota causó gran desconcierto en el sector gastronómico colombiano, en especial por la baja calificación que obtuvieron los envueltos, ya que lo de las hormigas era un poco más comprensible, teniendo en cuenta que son insectos y su apariencia no es muy atractiva.

“La gente habla porque no conoce, porque no sabe, y por eso no defienden lo nuestro, les da pena de lo que se comen”, refuta la cocinera tradicional Zoraida Agámez, conocida como Chori, al salir en defensa de los envueltos.

Chori, natural de Barrancabermeja, es una de las voces más autorizadas para hablar del tema en el país.

Junto a su hija Heidy Pinto es la autora del libro Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia, que fue elegido comoel mejor libro gastronómico del año en los Gourmand World Cookbook Awards 2021.