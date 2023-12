1. “La gente que tiene Twitter y nunca publica nada” es el trino con más me gusta de 2023. Un meme compartido por el CEO de X, Elon Musk, que llegó a superar los 1.5 millones de likes. Musk lo publicó sin contexto aparente, solo con un “ah, hola”.

4. El cuarto lugar es para Taylor Swift con un trino de mayo, en el que anunciaba la regrabación de su álbum, Speak Now , de 2010 , tras la disputa con su antiguo sello discográfico por las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes. El anuncio recibió 1,1 millones de ‘me gusta’.

Una vieja foto del actor Kevin James, protagonista de la serie King of Queens, se hizo viral y motivó la creatividad de los internautas. Esta cara de “yo no fui” fue uno de los memes más populares del año, sin duda.

La novela Shakira/Piqué ha sido fuente de ingenio para los internautas. Cuando Bizarrap y la barranquillera estrenaron Bzrp Music Sessions, Vol. 53, toda una tiradera al ex de la artista, las redes sociales estallaron con memes y comentarios.

El escándalo de los dineros recibidos por Nicolás Petro y la posible financiación irregular de la campaña del presidente en 2022 no solo le pasó factura al mandatario en términos de aprobación ciudadana (26% según la más reciente encuesta Invamer), sino que también dejó buenos memes. Aquí un exponente.

El mapa político que resultó de las elecciones regionales de 2023 no dejó bien parado al Pacto Histórico del presidente Petro. No solo no pudo imponerse en el país, sino que además en las principales ciudades y departamentos ganaron sus opositores.