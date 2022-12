Pelé, el rey del fútbol, se fue como una estrella inalcanzable hasta ahora a sus 82 años por un cáncer, siendo el único hombre que ha ganado tres mundiales de fútbol (en 1958, 1962 y 1970). Además, sus cifras son inigualables: realizó 1.281 anotaciones en su carrera en 1.363 partidos. Era un mago con la pelota.

“Dios me dio el don de jugar al fútbol, y el resto lo conseguí porque me cuidaba y preparaba”. Esa es una frase reconocida de Edson Arantes do Nascimento, un nombre que se transformó en apodos como Pelé, la Perla Negra y O Rei.

Al convertirse una leyenda con el balompié, Pelé se convirtió en ídolo alrededor del mundo y su partida causó tanta conmoción que hasta la Nasa se manifestó.

“Sentimos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el rey del hermoso juego. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación de Escultor muestra los colores de Brasil”, publicó la cuenta oficial de Instagram de la Nasa.