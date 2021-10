Estas siglas significan Master in Business Administration y se utilizan en el mundo para referirse a la maestría en administración de negocios. Esta se dirige a personas con experiencia profesional y en posiciones de liderazgo porque ofrece una mirada holística de la empresa e incluye componentes de todas las áreas como mercadeo, finanzas, estrategia, etc. Es un programa que admite profesionales de cualquier rama.

No, estos entran en la categoría de educación no formal porque no conducen a la obtención de un título profesional. En los posgrados, los estudiantes deben demostrar que alcanzan unos objetivos de formación; en cambio, en los diplomados la exigencia es menor. Al finalizar se da un certificado de asistencia, pero no se evalúan unas competencias particulares. Además, son de menor duración.