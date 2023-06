Stephen Fry, a sus casi cuarenta años dice tener uno de los trabajos mejores pagos del mundo, y con poca competencia. Poca gente quiere dedicarse a la labor que él lleva desarrollando desde que tiene 17 años y que ahora le permite llevar una “vida de lujo”. Trabaja de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m, y dos días por semana debe trabajar de noche.

Aunque aclaró que no todo es color de rosa, las jornadas a veces son bastante demandantes, por lo que en ocasiones debe de tomar energizantes para mantenerse siempre activo y enérgico.

Sin embargo, dicen algunos medios londinenses como The Sun, quien lo entrevistó recientemente, que no deja de ser un buen trabajo, ya que Fry con lo que gana podría fácilmente irse de vacaciones a las Malvinas o vivir en una de las zonas más costosas de la ciudad de Londres, como el barrio Kensington.

Sin embargo, el hombre dice que aún no quiere retirarse ni gastarse los ahorros que ha conseguido durante todos estos años. “Realmente no puedo verme parando pronto, para ser honesto. Disfruto mi trabajo. Soy un trabajador. Estaré trabajando hasta que me caiga, creo”, aseveró en entrevista para el medio británico.