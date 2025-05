¿Canguro de “apoyo emocional” en un avión? La verdad detrás del video viral que conmovió a las redes

La escena del adorable marsupial esperando su vuelo, con boleta en mano y mirada tierna, fue tan perfecta... que era falsa. No era de soporte emocional (también llamado animal de apoyo emocional ) que brinda compañía, consuelo y estabilidad emocional a personas que padecen condiciones de salud mental o emocional, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT), entre otras.

Las redes no tardaron en viralizarlo: muchos creyeron que era un animal de soporte emocional que no pudo abordar. Pero no. Todo fue obra de IA, y lo que parecía una escena sacada de una película de Pixar fue en realidad una muestra del poder (y los desafíos) de la tecnología actual.

Algunos expertos señalaron que el video creado con Inteligencia Artificial generativa, fue realizado probablemente con Google Veo 3, que recién se acaba de estrenar y tiene capacidad de crear video y audio de forma simultánea.