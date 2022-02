“No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o muestra humanidad” , sentenció la modelo en una publicación que la ha mantenido en tendencia por las polémicas declaraciones.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir” , afirmó la samaria en su cuenta de instagram, a la vez que compartió un vídeo en el que muestra algunos momentos de su embarazo de Alicia, la primera hija.

Precisamente, la modelo ha sido reconocida por promover un modelo de familia tradicional junto con su esposo, el político y empresario caleño Alejandro Eder, que respaldó la publicación de su esposa al afirmar que “es un error permitir abortos con 24 semanas de gestación”. Se les fue la mano. Un bebé de 6 meses en la barriga es un ser humano. El daño emocional a la madre será inevitable. La Corte debe revisar este fallo”, aseguró Eder.

Entre la controversia que ha generado la publicación de Vargas, la escritora y podcaster Vanessa Rosales le respondió que estaba sembrando desinformación desde su “feminidad católica”. “Esto es para las mujeres que, a diferencia de ti, no tienen métodos, no tienen opciones, no tienen posibilidad, la tienen muy diferente a ti”, respondió Rosales en el vídeo de la modelo.

“¿No estás de acuerdo? No lo practiques. No lo hagas. Pero rellena toda esa prédica que vives botando, de caridad, de misericordia, humanizando la experiencia de millones de mujeres que no tienen lo que tú sí “, sentenció la escritora colombiana.