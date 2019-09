Viernes 13 y con luna llena

No pasar bajo una escalera, no romper un espejo y no cruzarse con un gato negro son algunas de las recomendaciones de los supersticiosos cuando llega un viernes 13 y es que este número ha sido vinculado con cosas negativas una y otra vez.

En la Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis se habla del anticristo; Judas, quien traicionó a Jesús, fue el participante número 13 de la última cena. En el Kabbalah y en las leyendas nórdicas hay 13 espíritus malignos y en el Tarot, el Arcano XIII es la carta de la muerte y la desgracia eterna.

Pero este viernes 13 es especial porque habrá luna llena y no una luna cualquiera, esta noche habrá “luna de cosecha”: la luna llena más cercana al equinoccio de otoño, que este año será el 23 de septiembre.

El último viernes 13 con luna llena fue en octubre del 2000 y el próximo será hasta agosto del 2049.

Pero, ¿qué es la luna de cosecha?

Durante esta época el camino del satélite a través del cielo está lo más cerca posible del horizonte por lo que noche a noche la Luna se mueve más horizontalmente que verticalmente y esta se eleva antes, dando un espacio más de luz. Según explica la Nasa, las pocas noches alrededor de la de “cosecha” la luna parece ascender casi al mismo tiempo que el sol se pone.

Este tiempo “extra” era usado históricamente por los agricultores para extender el tiempo de labor, particularmente importante durante el otoño que es cuando las cosechas son las más grandes, según detalla la Nasa.