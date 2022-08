¿Por qué la viruela del mono no se convertiría en una pandemia como la covid-19? Especialistas tranquilizan a la población mundial frente al escenario de una pandemia mundial por la viruela del mono. Explican que la enfermedad no es nueva, su propagación no es tan rápida y la transmisión solo se produce por contacto estrecho con material infeccioso. No se alarme.

Hasta ahora van 55 casos reportados en Colombia. Aunque no es tan contagioso como la covid-19, no baje la guardia. FOTO: GETTY