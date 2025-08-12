Un día como hoy 13 de agosto

HACE 20 AÑOS: DEBE HABER GRAN DEBATE SOBRE EXTENSIÓN DEL IVA El presidente Álvaro Uribe afirmó que debe darse un gran debate nacional sobre la manera y la ocasión de extender el IVA a bienes que hoy no están gravados pero advirtió que, cuando eso suceda, se debe dar “un aumento extraordinario de salarios”. HACE 50 AÑOS: COLOMBIA EXTENDERÁ SU MAR TERRITORIAL A 200 MILLAS Colombia extenderá a 200 millas su mar territorial en el Pacífico, y para oficializarlo el presidente Alfonso López Michelsen, suscribirá con el presidente del Ecuador, General Guillermo Rodríguez, un histórico tratado que delimitará las fronteras marítimas de los dos países.