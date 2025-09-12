Un día como hoy 13 de septiembre

HACE 20 AÑOS: GALÁN SE MUDÓ A CASA DE PAZ El guerrillero del Eln, Francisco Galán, abandonó ayer la cárcel de Itagüí para cumplir, en un lapso de tres meses, consultas con la sociedad civil y con diferentes estamentos nacionales e internacionales con el fin de explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz con el Gobierno Nacional. HACE 50 AÑOS: LA OTRA CARA DE MEDELLÍN Las laderas de la zona nororiental de la ciudad están sembradas de barrios piratas. La imagen muestra el asentamiento de un núcleo de 21 familias en la parte alta del barrio Popular No. 2, donde los deslizamientos amenazan sepultar los frágiles tugurios. Hace meses se les prometió un traslado.