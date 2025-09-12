Dólar en casas de cambio de Medellín se consigue desde $3.930

En la última transacción de la semana, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar se cotizó a $3.894,60 y el valor promedio de la jornada del viernes fue de $3.906,37.
Este comportamiento coincidió con las declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien reconoció que las operaciones de la Estrategia de Manejo de Deuda de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda han tenido algún impacto en la revaluación que está presentando el peso colombiano.