CONTRA LA CENTRALIZACIÓN UNIVERSITARIA

Como una nueva demostración de malquerencia hacia Antioquia ha surgido ahora en Bogotá, al conjuro de voces que no han sabido dar la razón de su deseo, el propósito de centralizar la enseñanza universitaria, para nacer de ella un monopolio odioso, sin provecho para nadie, a no ser para los pusilánimes y los mediocres que no entienden la eficacia de la competencia en orden al adelanto de las ciencias lo mismo que de la industria.