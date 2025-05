El futuro del medio ambiente: ¿es tarde para salvar el planeta del cambio climático?

¿Cuál es el panorama actual del mundo en términos de medio ambiente?

El panorama es sumamente preocupante. El año pasado, ya superamos el límite de 1.5°C de temperatura, un umbral considerado seguro en el Acuerdo de París. A pesar de que esta cifra pueda parecer mínima, en realidad representa un aumento significativo comparado con el calentamiento que la Tierra ha experimentado en los últimos 10.000 años.

Esto genera una enorme incertidumbre frente a los fenómenos climáticos extremos, tales como huracanes, sequías y un posible cambio en las corrientes marinas que afecten los climas continentales. No sabemos con certeza cómo estos cambios nos impactarán, y lo más grave es que, en lugar de detener el deterioro ambiental, seguimos añadiendo factores de inestabilidad a un sistema ecológico que ya está gravemente afectado.

¿Se puede decir que estamos en un punto de no retorno o aún hay espacio para la recuperación?

Ya hemos pasado un punto de no retorno en muchos aspectos. Por ejemplo, la pérdida de glaciares es irreversible, y algunas especies ya han desaparecido para siempre. No obstante, esto no significa que no podamos hacer nada.

La naturaleza tiene una increíble capacidad para adaptarse y alcanzar nuevos equilibrios. Es cierto que no podemos volver al estado que teníamos antes de la Revolución Industrial, pero aún hay espacio para la restauración en muchos otros aspectos. Existen posibilidades de recuperación, y el potencial para restaurar ciertos ecosistemas sigue siendo una realidad.

¿Cuál ha sido el impacto de las guerras recientes en el cambio climático y la agenda ambiental global?

En un reciente informe de The Guardian, se mencionó que en los primeros 120 días de la guerra de Gaza, las emisiones producidas por el conflicto equivalían a las de todo un año de los 26 países con menores emisiones. Las guerras son una crisis tanto ambiental como social. Generan desplazamientos masivos, violencia y trauma, afectando tanto a las víctimas como a los perpetradores.

En términos ambientales, las guerras destruyen territorios completos, consumen grandes cantidades de energía en la fabricación de armamento y, tras el conflicto, la reconstrucción de lo destruido resulta mucho más difícil que la destrucción misma. Además, los efectos negativos incluyen la contaminación de fuentes de agua, la destrucción de viviendas y la pérdida de biodiversidad, como la que Gaza alguna vez disfrutó.

¿Se ha visto un retroceso o una redefinición de compromisos climáticos debido a los cambios de gobierno y sus prioridades?

Es lamentable, pero efectivamente sí se ha visto un retroceso en muchos casos. Los nuevos líderes políticos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, priorizan las ganancias económicas a corto plazo sobre el bienestar general.

Este tipo de liderazgo favorece a unas pocas corporaciones, especialmente las de la industria del petróleo y el gas, que son responsables de una gran parte de las emisiones del planeta. El problema es que estos gobiernos, en lugar de apoyar políticas para el bien común, otorgan licencia moral a las corporaciones para que actúen irresponsablemente. Esto genera un daño global significativo, ya que no solo se favorecen los intereses de las corporaciones, sino que también se legitima un comportamiento que afecta a todos los ciudadanos del mundo.

¿Qué tan realistas son las metas actuales de descarbonización en el mundo?

Si observamos las metas de reducción de emisiones, los países se han comprometido a una disminución del 20% al 30% en sus emisiones. La tecnología para cambiar de una fuente de energía a otra ya existe, al igual que el dinero y los recursos necesarios, pero estos representan solo una pequeña fracción del capital global disponible. El verdadero obstáculo radica en la falta de voluntad política. Así, aunque tenemos resueltos los aspectos tecnológicos y financieros, nos falta la determinación para llevar a cabo estos cambios.

Sin esta voluntad, los recursos seguirán destinándose a industrias que continúan destruyendo el planeta, en lugar de invertirse en sectores y trabajos orientados a la recuperación y regeneración de nuestros ecosistemas.

Cuando hablamos de voluntad, ¿nos referimos a estos líderes políticos?

Principalmente a ellos, pero es importante señalar que detrás de los líderes políticos se encuentran los líderes económicos. Un claro ejemplo de esto es cómo Donald Trump desmontó los apoyos del gobierno en áreas clave como el cambio climático, la biodiversidad, la cooperación internacional y la diversidad. Lo curioso es que, al mismo tiempo, muchas grandes empresas y multinacionales, especialmente del sector tecnológico, empezaron a retractarse de los compromisos que habían asumido previamente.

A lo que me refiero con la “voluntad” es que muchos compromisos se tomaban solo para quedar bien, porque era la agenda global en ese momento. Sin embargo, cuando el discurso cambió, nos dimos cuenta de que esos compromisos no eran genuinos.