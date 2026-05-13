Urabá tiene hoy uno de los territorios con mayor potencial logístico del país. Su cercanía con el 70% de la carga que sale por el Caribe, sumada a su riqueza social, cultural y empresarial, lo convierten en un punto estratégico que encuentra en Puerto Antioquia un gran catalizador.

La región ha construido durante años un capital institucional que incluye fundaciones, proyectos de vivienda, bibliotecas, colegios, condiciones laborales dignas y una fuerte organización social. A esto se suman 12 universidades y una red de salud fortalecida, que le permiten tener bases sólidas para su desarrollo.

En este proceso, Comfama ha jugado un papel clave durante la última década. Desde la consolidación de la Clínica Panamericana y su red de atención, hasta la formación de 6.000 personas que participaron en la construcción de Puerto Antioquia, la caja apuesta por habilitar capacidades. A esto se suma su nueva sede en Apartadó, el apoyo a la infraestructura educativa, espacios deportivos, centros de empleo y programas de formación que preparan a la población para un nuevo contexto productivo.

Entre las personas que han sido beneficiadas, se encuentran Romelia, Ovanis y Olga, presidenta, vicepresidenta y líder de la Junta de Acción Comunal de Nuevo Apartadó. Las tres han logrado impulsar espacios de formación, que disfrutan 20 artesanas que fueron capacitadas por el Sena para enriquer su oficio. Así, personas y empresas encuentran en Comfama un aliado central para crecer.

Además, la vocación agroindustrial de Urabá empieza a convivir con dinámicas logísticas, industriales y de servicios. Por lo que, la formación de talento humano especializado ha sido una de las nuevas demandas.

“El capital humano es uno de los grandes temas. Se requiere mano de obra calificada para distintos sectores, y ya estamos respondiendo a esas demandas específicas con microformaciones y rutas de aprendizaje cortas para formar a las personas”, dice Nicolás Ordóñez, responsable de Regiones en Comfama.

En medio de este proceso, la cultura también cobra protagonismo. El Festival Vibra Urabá, que se realiza en Apartadó, se convierte en un espacio para reconocer la diversidad del territorio y reflexionar sobre sus desafíos. Este año, el eje será el agua, su riqueza, sus riesgos y la necesidad de gestionarla de manera sostenible. Así, mientras el desarrollo avanza, Urabá también se piensa a sí mismo, buscando que su transformación sea tan equilibrada como incluyente.

*Contenido realizado en alianza con Comfama.