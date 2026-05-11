Eafit gradúa 170 negociadores internacionales al año

Cuando una empresa colombiana busca expandirse a otros mercados requiere entender culturas, construir relaciones y tomar decisiones estratégicas en entornos inciertos. Ese proceso, que para muchas organizaciones significa una barrera, se ha convertido en un escenario de aprendizaje en la Universidad Eafit, donde los estudiantes no solo estudian la internacionalización, sino que participan activamente en ella.
Desde su Escuela de Administración, la universidad ha orientado la formación de negociadores internacionales hacia un enfoque que prioriza la comprensión del mundo en su diversidad. La apuesta no está únicamente en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de dialogar en medio de las diferencias y construir acuerdos que abran oportunidades para las organizaciones.
“Nuestros estudiantes se distinguen por su capacidad de tender puentes entre culturas y construir relaciones que permiten a las empresas avanzar en otros mercados”, explica María Andrea De Villa, decana de la Escuela de Administración. Esta visión responde a una de las principales brechas que enfrentan las empresas colombianas y es la falta de talento con mentalidad global, capaz de desenvolverse en entornos multiculturales y generar confianza en escenarios internacionales.