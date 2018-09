“He dicho: desarrollo sí, progreso sí, desorden no”

Aumentar el espacio público y realizar una revisión integral del Plan Básico de Ordenamiento Territorial son algunas de las mayores apuestas de la administración de Iván Alonso Montoya, alcalde de Sabaneta.

Según la encuesta realizada por EL COLOMBIANO en relación con la gestión de los alcaldes, 75% de los ciudadanos aprobaron su gestión, mientras que 17% la desaprobaron.

Montoya habló de sus logros en educación, su proyecto bandera, además de las tareas pendientes en equipamiento urbano, en donde ya se han construido 194.076 metros cuadrados de espacio público adquiridos con recursos de compensación urbanística.

¿Cómo avanza la ejecución del Plan de Desarrollo del municipio y cuál ha sido su hoja de ruta?

“La ejecución de nuestro Plan de Gobierno va sobre el 70%. Cuando llegamos a la administración, centramos nuestro plan de trabajo en la movilidad y el urbanismo, que eran las principales preocupaciones de la comunidad.

Pero, al comenzar nuestra gestión, hemos descubierto que Sabaneta requiere mucho espacio público y espacio verde. Llevamos 15 parques, estamos haciendo el Parque de los Cuatro Elementos y hemos adquirido 370.000 metros cuadrados de espacio verde en las fincas Bella Vista y Canalón.

Tenemos más de 20.000 metros cuadrados de andenes, porque las personas en Sabaneta no tenían por donde caminar. Me estoy dedicando a decirle a la comunidad que es bienvenido todo lo que podamos convertir en zonas verdes”.

En ese sentido, su mayor inquietud está relacionada con el insuficiente espacio público del cual dispone Sabaneta...

“No. El principal regalo que le vamos a dejar a Sabaneta es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot). El urbanismo es el máximo problema que tiene el municipio, puesto que hoy se observa desorden desde las vías, hasta en el agua. Yo he dicho: progreso sí, desarrollo sí, desorden no. Ese ha sido el mensaje para todos los constructores y los gremios. Por eso me he dedicado, durante estos dos años, a contestar qué pasó en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2009. ¿Qué vemos ahí? Que no hay topes, que hay más congestión, que el licenciamiento fue desbordado y que hoy el soporte de servicios públicos que el municipio tiene, necesita una atención de emergencia.

Aspiro a dejarle a Sabaneta un Pbot con una revisión especial, en el que hemos realizado un estudio detallado con más de 70 talleres entre las comunidades y los gremios, incluido el de las constructoras. Allí les hemos mostrado datos que nos permiten decir que tenemos que rediseñar mucho del territorio del municipio porque necesitamos ser responsables”.

Bajo la vigencia del actual Pbot de 2009 están aprobados 10 planes parciales con un potencial de 40.000 viviendas. ¿Cómo anteponer ese acelerado desarrollo urbanístico con el problema de movilidad que tiene Sabaneta? ¿realmente es viable el municipio si se llegan a construir esas 40.000 viviendas?

“Sabaneta es totalmente viable. ¿Qué pasa con la movilidad? Que al municipio, con esas 40.000 nuevas viviendas, van a llegar dos o tres carros por familia, unos 100.000 nuevos vehículos que dificultarán la entrada y salida del municipio en horas pico.

Eso lo que nos está llamando es a hacer concertaciones para dejar diseñada la circunvalar, que no está atrasada, que la deben hacer los particulares. Nosotros nos comprometimos con la 43A y ya tenemos los diseños. Esperamos continuar sobre la 77 sur y sobre la 45, que es la calle principal. Eso lo que supone es ampliaciones, porque ya no hay por donde hacer nuevas vías”.

¿Qué ocurre en algunos sectores del municipio en los que todavía no hay agua? El municipio tiene dotación para la prestación del acueducto a través de la disposición de tanques de agua de EPM, ¿qué es lo que está sucediendo para que todavía exista un freno en ese proceso?

“Hemos creado unas mesas de concertación. Sabaneta y EPM tienen diseñados dos tanques que van a permitir llevar el servicio a estas zonas, pero en el Plan parcial Caminos de la Romera ocurre que el agua que viene desde el tanque Cumbres llega hasta un punto crítico en una finca en la que tenemos un reclamo del dueño en términos jurídicos. Hemos hecho ofrecimientos para que prevalezca el bien común y esperamos que en 30 días, entre los ires y venires jurídicos, podamos establecer el servicio. EPM ha facilitado unos planes de respaldo para que la comunidad tenga agua, sabemos las responsabilidades del municipio y a eso le estamos trabajando”.

El gremio constructor reclama que no ven reflejados los aportes por compensaciones urbanísticas que necesita el municipio. ¿Cuál es su posición frente a eso?

“Lo que hay que decir es que eso es una mentira. No conocen nuestra gestión, nunca antes en el municipio alguien les había regalado tantas cosas como ahora que hemos inaugurado 15 parques y vamos a entregar el Parque de los Cuatro Elementos, de más de 3.000 metros cuadrados.

Una construcción, puede pagar, por sus impuestos y demás, 800 millones de pesos, pero van a traer 500 familias. Con 800 millones yo no hago un colegio, no hago una vía, entonces creo que la invitación para quienes han afirmado eso es que nos sentemos, miremos las cifras y cuánto vale el equipamiento urbano y el desarrollo de una vía en Sabaneta. Siento al revés: que ellos nos deben mucho en espacio público”.

Usted es un abanderado de la educación y uno de sus proyectos insignia es el de la Zona Franca Educativa. ¿Cuáles han sido los avances en este tema?

“El indicador de la zona franca educativa ya se cumplió. Hemos hecho contactos con universidades en México y Argentina para que nos entreguen cupos para nuestros estudiantes de Sabaneta.

El municipio, en el Índice Sintético de Calidad Educativa, ha sido premiado como el mejor del país en educación media. El compromiso es cómo lograr que los proyectos de vida de nuestros estudiantes avancen en la educación terciaria, entonces tenemos el Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo, que ofrece educación técnica y tiene convenios tecnológicos. Firmamos un acuerdo municipal para pagarles a todos los jóvenes su primer momento de acercamiento a la universidad, entonces todos nuestros muchachos se presentan a las universidad públicas. Si el cielo existe para los maestros, ya nos lo estamos ganando, porque hemos ingresado a todos nuestros directivos docentes, rectores y coordinadores al programa de Rectores Líderes Transformadores que dirige la fundación Empresarios por la Educación. Tenemos a 19 docentes estudiando maestrías”.

¿A qué se deben los retrasos en la entrega de la nueve sede de la biblioteca?

“La biblioteca hace parte de una estrategia que se llama ciudad inteligente, en la que ya se adjudicó el contrato del mobiliario. El segundo piso serán aulas digitales y estamos en el diseño de estos espacios, que buscamos que hagan parte de un municipio que contempla el 100% de wifi.

También estamos estudiando cómo va a funcionar la biblioteca y decidiendo si la administra el municipio o si tenemos los recursos para que la administren personas o entidades jurídicas como lo hacen en Envigado o Medellín. Yo aspiro a que, en noviembre, tengamos una biblioteca operando, será un lugar central para el desarrollo de Sabaneta. Ahí, como a todos, nos toca ser un poco pacientes”.

¿Qué retos ha tenido que sortear en relación con la seguridad en el municipio?

“Este año hemos tenido más de 420 capturas. El reto es cómo hacer que las personas crean en seguridad cuando tenemos tan pocos procesos intramurales. Eso ha sido muy difícil, lograr que el sistema funcione. Hemos fortalecido el pie de fuerza con 20 policías auxiliares y creado un nuevo cuadrante en toda la zona céntrica, en donde más se presenta el delito de hurto.

Tenemos la tasa de homicidios más baja en los últimos seis años, un total de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, el menor indicador del Área Metropolitana. Reactivamos el CAI móvil, ubicado en el parque principal”.

¿Qué viene para Sabaneta en lo que queda de su administración? ¿Cuáles son los pendientes?

“Vamos a posicionar a Sabaneta como un municipio número 1 en educación y en espacio público. Lo que nos falta aún es el Centro de Atención para la Discapacidad y el Centro de Desarrollo Familiar (Cedefa), estamos buscando los recursos. Ya tenemos los diseños para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil. El municipio cumple 50 años. Vamos a dejarle una visión a Sabaneta para que sea un municipio competitivo, sostenible y familiar que le permita a todos los que vivimos acá una mejor calidad de vida” .