El hombre que soñó con la paz

No había comenzado su periodo de gobierno cuando Belisario Betancur —el presidente que se fue un día al seminario Misiones de Yarumal con la esperanza de ser sacerdote—, reunió a los altos mandos militares y, como si fuera una sentencia , les largó su primera frase: “Yo sé que a ustedes no les gusta una palabra amnistía, pero les quiero decir que el próximo 20 de julio, cuando empiecen las sesiones del Congreso, los nuevos ministros de Gobierno, Justicia y Defensa asistirán a los debates para defender uno de los tres proyectos que cursan allí y se refieren a ese tema”.

Si bien este no logró establecer una fórmula de paz aceptable para todas las partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergiera dicho plan en los años siguientes. El llamado Acuerdo de Paz de Esquípulas, surgió de los esfuerzos de Contadora y permitió reformular completamente la política centroamericana. “En ese momento no se resolvieron esas guerras, pero en el 92 se logró hacerlo gracias a esa semilla”, dijo Villarraga.

Al día siguiente de su posesión como mandatario de los colombianos, Betancur comenzó a hablar de paz no solo en Colombia, sino en América. El nuevo Jefe de Estado “proyectó la política de paz interna a la política de paz internacional, no solamente llevándola a las Naciones Unidas, al grupo de los No Alineados, sino a gestiones en favor de la paz de las guerras de Centroamérica”, recordó Álvaro Villarraga , director de Acuerdos de Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iniciar esta senda, y recorrerla, no fue un asunto fácil para Belisario Betancur. El país estuvo sometido por cuatro años durante el gobierno anterior de Julio César Turbay al Estatuto de Seguridad que dio amplias facultades a las Fuerzas Armadas, y llevo a la cárcel centenares de guerrilleros, lo que minó la confianza para adelantar procesos de pacificación.

Pero, como se reseña en el libro Ruido de Sables, con la llegada del presidente nacido en la vereda Morro de la Paila, en Amagá (Antioquia), soplaron nuevos vientos “y de los atropellos provocados al amparo del Estatuto de Seguridad se pasó, de la noche a la mañana, a las manifestaciones con pañuelos blancos y a todo tipo de movimientos civiles a favor de la paz”.

Por eso, al mes de estar sentado en la Casa de Nariño dirigiendo los hilos de una nación afectada por el narcotráfico, creó una Comisión de Paz conformada por 40 personas y encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien días después renunció por problemas de salud, y asumió en su reemplazo el exministro liberal Otto Morales Benítez.

Álvaro Villarraga expresa que Betancur fue el presidente que tuvo una formulación completa y positiva en términos de política de paz.

“Ese paquete de amnistía, Plan Nacional de Rehabilitación en zona de conflicto y pobreza, la Comisión de Paz delegada para los diálogos, la reforma constitucional que permitió la elección popular de los alcaldes como parte de la política de paz, asumir dos mesas de conversación, una con las Farc y otra conjunta del M-19 y Epl, presentar las iniciativas del protocolo I y II de Ginebra en DIH, el haber asumido frente a la sociedad la famosa frase ‘ni una gota más de sangre’ y haberle reconocido estatus político a las guerrilla”, lo catapultó como el Jefe de Estado que logró sentar las bases para las futuras negociaciones de paz en Colombia.

Con Ley de Amnistía entre sus valijas (Ley 35 de 1982) y con Comisión de Paz, el deseo de una salida negociada a las confrontaciones creció rápidamente y, con la aplicación de la norma, las puertas de las cárceles se abrieron de par en par permitiendo la salida de presos políticos pertenecientes a los grupos guerrilleros.

No obstante, la bandera ondeante de la paz no fue aceptada en todas las esferas de Colombia, y su política de negociar dividió al país entre los que defendían los procesos de negociación y los que se oponían rotundamente, como era el caso de algunos militares que veían con recelo el tratamiento dado a los guerrilleros que tan solo unos años antes se empeñaban en combatir. Su ministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes, expresó que Colombia tendría que acostumbrarse a escuchar a sus generales, sobre todo en los diálogos.

La oposición se hizo más fuerte luego de que el presidente le solicitara al procurador Carlos Jiménez Gómez, un informe sobre quiénes y cómo funcionaba el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), y cuando en la lista entregada aparecieron integrantes de las Fuerzas Armadas, Colombia se hundió en una fosa de acciones irreconciliables frente a la paz.

“Eso acarreó costos políticos. Las élites del país y las mayorías parlamentarias y los directorios liberal y conservador fueron dubitativos, temerosos y terminaron oponiéndose a las reformas que necesitaba la paz”, dice Villarraga.

Aún con el viento en contra, y tras la renuncia de Otto Morales a la Comisión, Betancur persistió en la búsqueda de la paz y nombró al exministro John Agudelo Ríos, quien en adelante tomó las riendas del Plan Nacional de Rehabilitación, base para la implementación de los acuerdos en zonas afectadas por el conflicto. Así, el 28 de marzo de 1984 en Uribe, Meta, se firmó el primer cese el fuego entre la Comisión y las Farc y, en el texto firmado por los jefes guerrilleros, quedó claro que los 27 frentes silenciarían sus fusiles.

Con esta acción llegó la Comisión de Verificación conformada por Horacio Serpa, Lucy Nieto de Samper, Álvaro Leyva Durán, Nicanor Restrepo, Fernando Cepeda Ulloa, Gilberto Vieira, Samuel Hoyos Arango, Óscar Alarcón y Rafael Rivas, y fue tan fructífero su trabajo que se firmaron nuevos acuerdos de cese el fuego, esta vez con el M-19, el Epl y la Autodefensa Obrera. Tal fue el éxito que, en noviembre de 1984 se realizó una reunión en Uribe, Meta, con un plazo de un año para que las Farc se organizaran políticamente, lo que sentó las bases para que naciera, tiempo después, el partido político Unión Patriótica, UP.

Sin embargo, los hechos no jugaron a favor de esa paz que le quitaba el sueño a Betancur y amalgamaba lentamente. Los combates entre el Ejército y el M-19 en Corinto, Cauca, rompieron la tregua de no agresión; los asesinatos y amenazas a miembros de la Comisión de Paz, fisuraron lo alcanzado y los delegados renunciaron llevando esa pacificación a un fracaso.

“Belisario no tuvo la preparación para abordar este proceso de paz, sobre todo cuando este acuerdo significaba un acuerdo entre las partes. Un presidente no puede proponer la paz si al mismo tiempo no cuenta con el apoyo o aquiescencia de las Fuerzas Armadas, si no cuenta con sectores empresariales, la sociedad civil empresaria y el estamento político, y realmente la paz de Belisario estaba planteada para producir un acuerdo político, pero los partidos no estaban en el cuento de la paz”, expresó el profesor Medófilo Medina.