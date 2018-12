Belisario “me empujó a no desfallecer en intento de hacer la paz”: Santos

“Él siempre le decía a uno las cosas de frente y como son, siempre con las mejores intenciones. Me duele su muerte, lo vamos a recordar con mucho amor y admiración porque Belisario Betancur deja el mejor recuerdo. Él estuvo al lado mío empujándome a no desfallecer en el intentó de hacer la paz”, agregó el exmandatario.

“Estamos despidiendo a un gran colombiano que dejó un legado maravilloso, no solo porque fue el primer presidente que pensó en hacer la paz sino por su talento y forma de ser, su forma de ver la vida y la política”, expresó el exjefe de Estado.

Santos detalló que Betancur le escribía cartas en las que lo motivaba a continuar con el proceso de paz y apuntó que pese a los inconvenientes a los que se enfrentó el expresidente fallecido no guardó rencores.

“Me escribía unas cartas muy lindas. De pronto recibía una carta de él y decía no desfalleciera, que iba por buen camino. Siga, me decía, y eso hice. El no guardaba rencores y eso era muy bonito de él”, sostuvo el exjefe de Estado.

A su ingreso a la Academia Colombiana de la Lengua, donde es velado el cuerpo de Betancur, el ex jefe de Estado se encontró con el presidente de la República, Iván Duque.

A las honras fúnebres de Betancur han acudido el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo; el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula; el líder indígena Lorenzo Muelas; el exministro de Hacienda del Gobierno de César Gaviria, Rudolf Hommes y cerca de 12 uniformados de la Armada Nacional.