Un estadista a la sombra del Palacio

Malcolm Deas , historiador inglés lo recordaba así en su libro Intercambios violentos y dos ensayos más sobre el conflicto en Colombia : “Betancur no estaba en una posición fuerte antes del incidente –se pensaba que había hecho demasiadas concesiones a la guerrilla, a las que esta había respondido con mala fe– y tampoco después de la toma”. Arias Cabrales sería condenado en noviembre de 2014 a 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en el ingreso de los tanques al Palacio.

A pesar de sus bondades, el nombre de Belisario estará ligado al episodio de la Toma del Palacio de Justicia en 1985 a manos de la guerrilla del M-19, que dejó como resultado 98 personas muertas y once desaparecidas.

Diversos políticos activos en la época de su mandato recuerdan que era una persona que escuchaba todo tipo de opiniones. Se acercaba con facilidad al Congreso con sus diferentes matices, sin prejuicios y con un trato directo.

Armando Estrada, exministro del Interior y diputado cuando Betancur era presidente, lo recuerda como una persona admirable, humilde y persistente.

Entre risas y nostalgia, Estrada destacó una anécdota con Diego Calle Restrepo, exgobernador de Antioquia a comienzos de los años 70. “Ellos fueron amigos de parranda en su juventud, Belisario llegó como presidente y Diego salió a recibirlo entre la multitud. Allí en medio de todo, Belisario se le quejó que cómo era posible que no lo había llamado ni visitado ahora como presidente. ¿Por qué no me llamaste pecoso? Somos amigos”, narró.