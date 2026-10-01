A australiano-iraní, buscado por Interpol, lo capturaron en un hospital de Bello, donde lo atendían tras un asalto

Luego de que le hurtaran todas sus pertenencias y lo dejaran abandonado y malherido en la autopista Norte, en Copacabana, al australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, de 31 años, lo trasladaron a un hospital de Bello. Mientras era atendido, las autoridades se dieron cuenta de que tenía circular roja de Interpol, por lo que procedieron con su captura en el centro asistencial.
La detención de este extranjero, conocido con el alias de Ash, ocurrió a las 4:00 de la tarde del pasado sábado en la entrada de la Clínica del Norte, en el barrio Niquía. Ocurrió luego de que recibiera el alta médica tras ser intervenido por una herida de arma de fuego sufrida en ese asalto y de que las autoridades se enteraran de sus antecedentes judiciales por narcotráfico y lavado de activos.