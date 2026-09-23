Estas son las vías dónde más mueren jóvenes por la práctica del gravity bike en Antioquia: van nueve muertos en dos años

Por querer descolgarse a casi 100 kilómetros por hora por la vía Las Palmas en una bicicleta, a cambio de un poco de adrenalina, un joven de 20 años perdió la vida y su pasajera quedó gravemente lesionada el pasado fin de semana. Este tipo de accidentes por la práctica del gravity bike son tan recurrentes que en los últimos dos años se han contabilizado nueve muertes en las vías de Antioquia. El accidente de esta pareja ocurrió sobre las 2:00 de la tarde del pasado domingo en el kilómetro 14 de este corredor departamental, luego de que el ciclista perdiera el control y colisionara contra un barranco y una pared. Falleció en el sitio y su acompañante tuvo que ser trasladada a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde su estado de salud es delicado.

Su particular inclinación, desde el Alto de las Palmas en Envigado hasta la glorieta de San Diego, en Medellín, así como sus pronunciadas curvas son apetecidas por quienes realizan esta práctica en bicicletas modificadas, a las cuales les ponen pesas de gimnasio para aumentar su velocidad. Su único freno son sus zapatos y para tomar las curvas, recurren a sus habilidades para acostarse y quedar a centímetros del suelo. Sin embargo, este corredor no es el único en el que se efectúa esa práctica. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, capitán Luis Bernardo Morales Llano, explicó que “No somos los únicos. Bomberos de La Ceja, La Unión, El Retiro, Medellín, Caldas, Amagá y Barbosa también han atendido casos de estos jóvenes, algunos con consecuencias muy graves y otros con fatalidades”. Entérese: Gravity informal, riesgo a alta velocidad en las vías de Antioquia La vía Las Palmas, de hecho, ha sido la sede de las últimas dos tragedias relacionadas con esta peligrosa práctica. El caso más reciente, antes del de este domingo, ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando Yosman Stiven Cossio Urrego, de 17 años, murió al estrellar su bicicleta contra un muro en el kilómetro 13 de este corredor. Su pareja de viaje resultó gravemente herida. Todas las muertes en estos accidentes se han presentado luego de que estos jóvenes se descuelgan y se estrellan contra separadores, postes, zanjas y demás objetos fijos. Las autoridades han descartado en todos estos hechos la participación de otros vehículos, pese a que hacen sus descolgadas en vías altamente transitadas.

Vías más peligrosas

Los corredores usados por quienes realizan esta práctica, de alto riesgo y no autorizada por la cantidad de víctimas y de lesionados que deja, son aquellos caracterizados por sus pendientes, primordialmente.

Además de la ya mencionada vía Las Palmas, están la variante a Caldas, desde Primavera hasta su empalme con la avenida Regional; la autopista Medellín-Bogotá, desde el Alto de la Virgen hasta la salida en los límites entre Bello y Medellín; la vía La Ceja-Don Diego y la vía La Unión-La Ceja. Lo más delicado, según explicó el capitán Morales Llano es que quienes practican el gravity no cuentan con elementos de protección fundamentales como cascos, pecheras o rodilleras. Según expresan popularmente, estos elementos les pueden quitar velocidad y adrenalina, además de que pueden ser calificados como “gallinas”. Sin embargo, quienes lo practican reiteran que no les importan los riesgos en cada descolgada, asegurando que si se mueren en un accidente sobre su bicicleta, sería una muerte feliz para ellos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Alejandro García, a quien conocen dentro de los colectivos de gravity bike como Popeye, lleva 22 años descolgándose por estos corredores de Antioquia, además de participar en algunas competencias en Ecuador, Perú y Brasil. Le puede interesar: Habilitarían vía, una vez al mes, para práctica de gravity bike “Para mí, hacer esto significa felicidad, pasión por la velocidad. La verdad, he disfrutado mucho en mi vida descolgándome porque me encanta la adrenalina de las bajadas”, relató, agregando que su sueño es que algún día esta práctica se pueda hacer de manera regulada. Desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia indicaron que en los corredores nacionales donde se hace esta práctica, los uniformados interceptan a los ciclistas y se las inmovilizan. Sin embargo, no entregaron cifras de bicicletas incautadas.

Teniendo en cuenta que en La Ceja, Oriente antioqueño, el gravity se volvió un dolor de cabeza para su seguridad vial, desde esta administración municipal prohibieron, por decreto, las descolgadas en cualquiera de sus corredores. Según el decreto 051 de 2018, reforzado con el 083 de 2024, está la prohibición a modificar las bicicletas en este municipio y, por ende, la circulación de las mismas. Y los resultados se han visto, puesto que desde 2022 se presentaron cinco accidentes, incluyendo los que dejaron lesionados o fallecidos. Preguntas frecuentes