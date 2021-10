Por fuertes lluvias reportan más de 180 llamadas al 123

Una madre beneficiaria de Buen Comienzo, quien pidió reserva de su nombre, dijo que mientras estuvo embarazada en 2019 y parte de 2020 recibió una buena atención, pero que tras el nacimiento de su bebé empezaron fallas en la comunicación para acceder a los servicios. De hecho, no la contactaban para los encuentros y controles y que se empezó a ver desorden en la logística de las actividades. Hoy no forma parte del programa porque se cansó de esa incertidumbre para recibir la atención. Como ella, madres de los niños víctimas de abuso sexual en el centro de Santa Cruz sacaron a sus hijos porque no consideran que hubo tratamiento adecuado del proceso. Mañana será la audiencia de formalización de cargos del presunto responsable del hecho.