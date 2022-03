Acusando a la oposición de tener intereses ocultos y argumentando que durante su administración no ha favorecido al sector constructor, el mandatario municipal respondió a las críticas, que lo señalan como presunto responsable de favorecer la actividad constructiva y afectar la preservación del espacio verde.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde Santiago Montoya explicó las razones que lo llevaron a impulsar esa idea desde 2020 y se mantuvo en que la misma no iría en contravía de las soluciones urbanas que reclama esa localidad.

Desde 2020 la Alcaldía pidió facultades para enajenar esos cuatro lotes que generan polémica. Hoy se insiste en el proyecto, ¿por qué?

“Este lote no es como lo están pintando. Su historia comienza desde que se formuló el Plan Parcial Caminos de la Romera, que estuvo operado por la empresa Grupo Monarca, a cargo de Henry Madrid.

Cuando se hizo el planteamiento de ese plan, pasó una cosa muy particular y es que todos los morros, todas las cunetas, todo lo que no se podía usar para el disfrute de la gente, que era una obligación como compensación de espacio público, fue lo que le entregaron al municipio hace 12 años. Este predio es imposible que lo usemos como espacio público por varias razones”.

¿Cuáles razones?

“Esto aquí no es una zona verde, es un monte que tiene varias afectaciones. Por el terreno pasa una vía que se convertiría en la circunvalar, que es la que permite dar a la variante de Caldas. Eso quiere decir que ni siquiera estamos hablando de 12.000 metros cuadrados de espacio, sino un área inferior”.

¿Y de cuánto es esa área?

“Quedan alrededor de 7.000 metros cuadrados”.

Pero sigue siendo un área importante...

“Sigue siendo un área importante, pero tienen que considerar que, en el hipotético caso de que el lote se venda, que no se ha vendido, del 100% de su área, lo edificable es más o menos un 20%. Por otra parte, el Plan Parcial Caminos de la Romera nos debe cerca de 190.000 metros cuadrados de espacio público, que no nos ha entregado. Esa es una discusión en la que estoy. Entonces me empiezan a aparecer suspicacias. Que tan raro que Daniel Márquez, concejal de Pacho Beltrán, aliado, amigo y socio en proyectos de Henry Madrid, sea el que hoy se esté oponiendo.

Yo siento que, de parte de ellos (la oposición) hay otras intenciones. ¿Qué negocio están insinuando ellos que yo tengo ahí? ¿Qué plata me estoy robando en ese proyecto de acuerdo? Ninguna”.

Esa es una discusión política, pero la pregunta central está en la discusión urbana. Cuando se visita la zona de ese plan parcial, salta a la vista que no hay espacio público para la gente...

“Es que ese espacio público no existe, porque los desarrolladores no lo han entregado. El poquito espacio que entregó el Grupo Monarca, se entregó en unos morros”.

Pero justamente esa es la pregunta: un plan parcial estipula unas cargas y unas compensaciones, ¿cómo es posible que una zona que ya se entregó como compensación cambie a ser zona urbanizable? Es una zona que la ciudad pierde...

“Sí, pero es ahí en donde yo cómo gerente empiezo a hacer ponderaciones. Primero tengo un pequeño espacio público y tengo otras zonas del municipio donde no hay suficiente espacio público. Con mis activos tengo que tomar decisiones, para lograr un mayor beneficio para más gente.

Lo que no dicen los concejales (opositores) es que esto cuesta cerca de $21.000 millones y yo les estoy diciendo: compremos la finca Fuente Clara, que son 300.000 metros cuadrados, que me cuesta $6.000 millones, donde nacen dos fuentes que alimentan tres acueductos veredales.

También hay otro acuerdo municipal en el que se declaró como de utilidad pública unos parqueaderos y unos locales que hay al frente del viejo edificio de la alcaldía. Estamos cambiando espacio público por espacio público efectivo”.

Pero Sabaneta es un municipio de primera categoría presupuestal, ¿no tiene de dónde sacar recursos para ese proyecto sin vender su espacio público?

“Ha sido complejo. Por ejemplo, para comprar los predios de la avenida 43 y ampliarla, tuvimos que recurrir a un empréstito de $35.000 millones solo para la compra de predios, $10.000 millones para la construcción del hospital y otros $5.000 millones para el proyecto de vivienda de interés social. Vía crédito fue la única vía para conseguir los recursos para comprar los predios de la 43. Otra de las formas sería derrame de valorización, pero eso, cuando la circunstancia económica de un montón de familias está golpeada no sería viable”.

Se está entonces priorizando el espacio público del centro sobre el espacio público de ladera, ¿no son igual de importantes?

“Hoy no. Sabaneta es un municipio muy pequeño, en el que el 80% de la población de Sabaneta está concentrada en la zona urbana, no en el suelo de expansión. Eso es una decisión del gobierno. Yo necesito comprar espacio público en el parque, en donde no hay”.