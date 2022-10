El mandatario local indicó que su reacción se dio dentro de un momento de desconsuelo, impotencia y de frustración ante lo que calificó como desidia por parte de los funcionarios implicados, pues —según dijo— se sienten más “muy seguros en sus puestos porque nadie los puede echar”.

“Seguramente el tono que usé en la reunión me cause algún llamado de atención, pero estamos preparados para afrontarlo. En otro contexto, las groserías se podrían haber reemplazado por otras palabras, pero yo no sirvo para maquillar nada. Yo soy un hombre que dice las cosas como las siente y si a alguno he ofendido, yo le digo que en ese momento estaba representando a 100.000 habitantes de Sabaneta que a veces se sienten mal atendidos en el hospital de los sabaneteños. Por eso no me arrepiento ni de una coma”, apuntó el alcalde.

Esta mañana, en el hospital hubo una nueva reunión en la que se descartó que la no facturación se haya traducido en pérdidas para el hospital. Aún así, ante el faltante se tuvo que gestionar un plan de contingencia mientras se cobran las facturas. Este incluye gestionar en el menor tiempo posible las facturas ante las EPS; así como la estructuración de los procesos de calidad en el Venancio para que no vuelva a pasar algo similar.

En el mismo encuentro se identificó mejor a los responsables de esta situación. Y aunque el alcalde no dio nombres propios, sí lanzó dardos a la antigua gerencia del Venancio Díaz.

“Es importante aclarar que hicimos cambio de gerencia hace cerca de dos meses y precisamente después del cambio es que nos empezamos a dar cuenta de las situaciones que había que enderezar dentro de la institución”, agregó Montoya.