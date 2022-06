¿Cuál fue la razón? El reglamento del Concejo no contempla como requisito esencial la presencia de la administración en la instalación, porque el tiempo de inicio de la plenarias en periodo ordinario es por derecho propio, según lo consagra la Ley 136 de 1994.

El hasta hoy alcalde (e), Juan Camilo Restrepo, había dicho el martes que no asistiría a la instalación porque “mañana (miércoles) ya debe haber nueva alcaldesa y, segundo, porque no he recibido invitación. Hay una discusión sobre la necesidad de que las instale el alcalde, no sería obligatorio para unas ordinarias que no sean las del primer año de gobierno”. Hasta anoche el equipo jurídico del Concejo estudiaba el camino a seguir.